La parola del giorno

Per raccontare il valore della nostra bandiera e per sintetizzare i tanti significati riuniti in un solo sguardo di quei tre colori, scegliamo oggi la parola armocromia, un neologismo che per tanti aspetti ha a che fare con l’essere italiani, con quella ricerca innata di bellezza e armonia, appunto, che nasce dalla combinazione di più tinte.

Diventata di tendenza di tendenza in Italia negli ultimi anni, soprattutto in rete e sui social network, basti dire che la ricerca dell’hashtag #armocromia restituisce 222.000 post su Instagram e più di 350 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Registrata con puntualità dagli specialisti e linguisti dell’Accademia della Crusca, , per armocromia si intende oggi "quella teoria, usata perlopiù nell’ambito della consulenza d’immagine, della moda e della cosmetica, che mira a ricercare un’armonia tra i colori dell’abbigliamento di una persona, ma anche, ad esempio, del trucco, e le caratteristiche cromatiche della stessa persona, dalla carnagione della pelle, al colore dei capelli e degli occhi. Secondo l’armocromia - spiega la Crusca -, ognuno di noi rientra in una categoria associabile ai colori tipici di una delle quattro stagioni − primavera, estate, autunno, inverno – e che, generalmente, sono suddivise in molteplici sottogruppi (caldo, freddo, profondo, brillante…).

A cura di Olga Mugnaini