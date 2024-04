La Fisica per tutti?. Ascoltate Quantum Girl

In un Paese in cui nelle discipline Stem (scienza e ingegneria) a fronte di tre uomini c’è una sola laureata cercare di invertire la tendenza è un impresa da supereroi, anzi da Quantum Girl, al secolo Virginia Benzi, classe 1997 e ambassador di @generazionestem, la prima community dedicata alle donne nel mondo delle discipline scientifiche. Grazie alla sua attività sui social conta migliaia di follower, molte delle quali sono ragazze, che le scrivono (@quantum_girl_vivi) per chiederle consigli e anche suggerimenti pratici per superare i test e fare i compiti. Uno scherzo per Quantum Girl che è laureata in Fisica delle Interazioni Fondamental, "per approfondire tutti gli aspetti che mi affascinavano". Nei giorni scorsi ha incontrato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per parlare non di scienza ma di Costituzione.

A cura di Maurizio Costanzo