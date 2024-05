In dieci sotto a un tetto. La famiglia XXL sul web

Consigli di sopravvivenza con una famiglia XXL. Francesca Levi D’Ancona sui social racconta com’è vivere con otto figli con tutte le gioie e le difficoltà che questo comporta. Il più grande, Paolo, ha 10 anni mentre le ultime nate, il 15 aprile, sono le due gemelline Lucia e Giulia. Il suo progetto social si chiama ‘come fate con 6’, che poi è la domanda che insieme a suo marito Alessio si fanno più spesso. Attraverso foto e video elargisce consigli per famiglie allargate e racconta la vita della sua super famiglia a Firenze. Di certo, mantenere otto bambini non è impresa facile. Francesca ha due lauree, di lavoro fa l’insegnante, ma si aiuta con le pubblicità. Nella gestione della prole possono contare su una tata e sull’aiuto dei genitori. E a chi gli chiede se 8 figli non siano troppi risponde a tono: "Secondo voi il numero giusto quale è"?

A cura di Maurizio Costanzo