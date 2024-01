Imparare le regole e divertirsi. L’educazione civica online

Qual è la differenza tra parlamento e governo? Perché non stampiamo moneta? Cosa significa stato di emergenza? A che punto siamo con il diritto all’oblio? Sono alcune tra le domande cui il canale ’EduCivica’ dà una risposta sui social, nato proprio per promuovere le basi giuridiche e l’informazione consapevole, per mettere i followers in condizioni di poter comprendere in autonomia politica, diritto e attualità. L’educazione civica è da sempre un argomento di cui poco si parla. Le lacune sono tante e in molti non sanno neppure quale le sia il ruolo del presidente della Repubblica o a cosa serva l’Unione Europea. Al centro dei social di ’EduCivica’ – che propone video su Youtube e post su Facebook – ci sono le basi della giurisprudenza, a volte con qualche tocco di ironia.

A cura di Maurizio Costanzo