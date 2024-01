’Il mio nome è Lala’ di Assalti Frontali. Per gridare le ragioni di chi non ha voce Il gruppo Assalti Frontali presenta il nuovo singolo "Il mio nome è Lala", che fa parte della colonna sonora del film "Lala". La canzone racconta la storia di una ragazza rom che lotta per i suoi diritti e per riavere il suo bambino. Il gruppo illumina una generazione invisibile e denuncia la mancanza di cittadinanza.