Gli studenti protagonisti a Milano

Gli universitari di tutta Italia, e non solo, si daranno appuntamento il venerdì e sabato a Milano al Talent Garden Calabiana, per partecipare all’evento organizzato da University Network con con oltre 100 ospiti e speaker. Si tratterà di due intere giornate dedicate a formazione, tecnologia e sostenibilità per avvicinare gli universitari al mondo del lavoro. A partire dalle ore 11 si susseguiranno non-stop speech, workshop e incontri interattivi condotti da ospiti d’eccezione e personalità di rilievo del mondo di imprenditoria, formazione, sostenibilità, tecnologia, giornalismo, finanza, sport, moda, social media, intrattenimento e molti altri.

Gli studenti che parteciperanno al Festival avranno così l’occasione di farsi ispirare da oltre 100 ospiti, aziende ed esperti di fama nazionale e internazionale per scoprire nuove opportunità

lavorative e fare networking. Al contempo, l’evento rappresenta un’occasione unica anche per aziende di settori diversi, per connettersi con un pubblico strategico coinvolgendo attivamente le leve di domani.

"SOLO NEL 2023, LE AZIENDE ITALIANE HANNO REGISTRATO UN GAP DI OLTRE 420.000 LAUREATI SPECIALIZZATI ritrovandosi senza le competenze necessarie per svolgere mansioni specifiche - sottolinea il ceo e co-fondatore, Leonardo D’Onofrio - è dunque sempre più necessario creare delle connessioni volte a colmare il divario tra le conoscenze degli studenti e le richieste del mondo del lavoro".