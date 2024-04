Fenomeno ’Me contro te’. Da dieci anni star in rete

I Me Contro Te, duo idolo dei bambini, stanno festeggiando due lustri di carriera con "Lo show dei 10 anni" che stanno portando in tour nei teatri in tutta Italia. Inseparabili, sorridenti, ironici e tecnologici, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia), coppia in scena e nella vita – si sposeranno a breve - vantano più di 3000 video, 10 miliardi di visualizzazioni e 6,7 milioni di iscritti al loro canale Youtube. Lo stesso successo lo hanno raggiunto su TikTok con 2,9 milioni e su Instagram con 1,5 milioni. Il segreto del successo? "Siamo sempre stati noi stessi, non ci siamo mai posti canoni da seguire. Vogliamo essere il più possibile educativi cercando di non annoiare". All’inizio erano solo ‘challenge’ su YouTube, poi sono nate delle storie. Cosa vi ispira? "I nostri ricordi di infanzia, quello che ci divertiva quando eravamo piccoli".

A cura di Maurizio Costanzo