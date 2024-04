Emozionare con le parole. Aforismi come hit

Autore di aforismi che fanno emozionare e riflettere i giovanissimi, e non solo. È Gio Evan, conta 856mila follower su Instagram, anche se i profili che lui segue sono appena 30. Artista poliedrico, è uno scrittore che canta e un cantante che scrive. Prima poeta, seguitissimo su Instagram, poi musicista poeta. "Colpa o merito di una chitarra avuta in dono da un hippie sulla strada per Buenos Aires - racconta Gio -. Ci ho messo un po’ a fare andare d’accordo questi due mondi, ma ora non riesco più a distinguere dove inizia una canzone e dove finisce una poesia". Coi suoi pensieri brevi ma intensi dispensa sui social la positività imparata sul campo dagli sciamani di mezzo mondo, in giro con la sua bici tra India, Europa e Sud America. ‘Ribellissimi’ è il nuovo album di questo rivoluzionario gentile che condivide pensieri sul mondo.

A cura di Maurizio Costanzo