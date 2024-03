Emilia-Romagna sui pedali

Entro la fine del 2025 l’Emilia-Romagna intende tagliare il traguardo dei 10mila chilometri di piste ciclabili percorribili. Nei giorni scorsi sono stati destinati 5 milioni di euro per potenziare la rete su tutto il territorio regionale. La Regione punta sulla mobilità dolce per favorire l’utilizzo delle ‘due ruote’ in sicurezza e cambiare, soprattutto in città, le abitudini di mobilità così da ridurre il traffico e migliore qualità dell’aria. "Come Regione Emilia-Romagna siamo impegnati in un poderoso sforzo per aumentare la dotazione delle piste ciclabili nel territorio regionale- spiega l’assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini -. A oggi siamo a oltre 9mila chilometri, che sono tantissimi, ma non ci fermiamo".