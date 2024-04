Cono o coppetta?. Il gelato racconta chi sei

Tutto è iniziato coi suoi racconti dei giapponesi che in gelateria non riconoscono la differenza tra cono e coppetta. "È stato il mio primo video social – ricorda Ginevra Fenyes – fatto per le continue richieste delle amiche per ‘Giapponesi in gelateria’. Mi dissi: ok, vi faccio un video. Ma una volta pubblicato è giunto a un milione di visualizzazioni". L’exploit sulla rete l’ha fatta diventare una stella comica di Instagram e TikTok. I suoi video comici raccontano con intelligenza e sagacia la quotidianità, trasformando in gag momenti altrimenti ordinari. Ha preso tanti applausi a LOL Talent Show e portato anche a teatro le sue interpretazioni divertenti. Nello spettacolo ‘Cono o coppetta?’ c’è la sintesi della sua vita: "Con tutte le fasi della mia quotidianità abbinate ai vari gusti. Un esempio: la crema è la famiglia, la cioccolata amara lo sport".

A cura di Maurizio Costanzo