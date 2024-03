Colazione in classe a Monza

A Monza gli alunni dell’Istituto Comprensivo Masih faranno colazione in classe per imparare le regole di una corretta educazione alimentare. Il progetto ’Breakfast club’ è nato in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Kellogg’s ed realizzato con Sodexo. Ogni lunedì e mercoledì alle 8.30, fino a fine anno, sarà offerta la colazione ai 75 alunni iscritti a due classi di prime e due di seconde, sotto la supervisione dei volontari della Croce Rossa. La colazione offerta ai bambini sarà composta da latticini, cacao, yogurt, cereali, latte, pane tostato, biscotti, torte e frutta, per un apporto calorico totale di 350 calorie, per fornire ai piccoli partecipanti tutte le energie necessarie ad un’intensa giornata di studio e attività scolastiche.