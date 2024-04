Bolzano investe in sicurezza

Sono più di 30mila gli studenti delle scuole superiori coinvolti in dieci anni nel progetto didattico per la sicurezza stradale “Abc”. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Autostrada del Brennero e Polizia stradale, mira a sensibilizzare i giovani sui pericoli della guida distratta o imprudente, enfatizzando la gravità di comportamenti come l’uso del cellulare alla guida o l’eccesso di velocità. Gli incontri, suddivisi tra momenti teorici e pratici, offrono agli studenti l’opportunità di comprendere il significato della sicurezza stradale attraverso le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona le conseguenze di un incidente. Gli organizzatori puntano a promuovere un atteggiamento responsabile alla guida.