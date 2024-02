Bergamo, in bici all’aeroporto

Un pezzo dopo l’altro prende forma l’anello ciclopedonale attorno all’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, uno dei principali scali della Lombardia insieme a Malpensa e Linate. "Si tratta di un’opera importante - sottolinea Giovanni Sanga presidente di Sacbo - nell’ottica della multimodalità di trasporto aereo-treno-auto e biciclette. Oltre agli interventi in corso di sviluppo dell’aerostazione, collegamento ferroviario e nuovo collegamento diretto con l’autostrada, anche la mobilità dolce fa parte della connessione fra sistemi di trasporto. E noi crediamo molto sulle sue potenzialità". Ringraziano tanti dipendenti che adesso possono andare al lavoro senza inquinare in sella alle loro biciclette.