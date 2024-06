’Beautiful Things’ di Benson Boone. La gioia del momento e la paura di perderla

Per un po’ è stata dura. Ma ultimamente sto andando meglio. Rispetto all’ultimo freddo dicembre che ricordo. E vedo la mia famiglia ogni mese. Ho trovato una ragazza che i miei genitori amano. Quindi vieni e resta la notte. E penso che potrei avere tutto. E ringrazio Dio ogni notte. Per la ragazza che ha mandato sulla mia strada. Ma so che le cose che mi dà, può portarle via. E ti tengo ogni notte. Ed è una sensazione a cui voglio abituarmi. Ma non c’è uomo più terrorizzato di chi rischia di perderti.

Se, di solito, un singolo serve a sondare il mercato e il gradimento del pubblico, Benson Boone con il suo ’Beautiful Things’ pubblicato dall’etichetta Warner Records Inc. ha fatto davvero centro. Questo brano, che esprime gioia e vulnerabilità, cercando di esorcizzare la fragilità delle cose belle nella vita, ha più di 97 milioni di streaming settimanali. Il suo primo album ’Fireworks & Rollerblades’

ha debuttato al primo posto nelle classifiche in Norvegia.

Benson Boone è insomma l’hit maker globale del momento. Nel nostro Paese Boone è l’artista internazionale più ascoltato su Spotify e quello più venduto in Italia fra gli internazionali. È particolare che questi traguardi vengano tagliati da una canzone che celebra la gioia del momento, ma anche la paura di perderla. Ma, questo talentuoso polistrumentista, in grado di passare dalla chitarra alla batteria dal pianoforte al canto, ha il pregio di unire melodie sentimentali con potenti e ipnotici ritornelli, che rimangono in testa.