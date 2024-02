’Beautiful People’ dei Black Keys. La felicità si canta a squarciagola

Tutte quelle belle persone

(dite “ehi”)

Tutte quelle belle persone

(rimanete carichi)

Tutte quelle belle persone

(dite “sì”)

Ti sto dicendo perché.

È da tempo

che me ne sono andato

Ho lottato da solo tenendo

tutti i miei demoni per me

Sto risparmiando la mia grazia per quel posto paradisiaco.

Non tornerò mai più giù

Sembra una canzone anni ’60, con tanto di coretti che fanno ’Nah, nah-nah-nah-nah’, il nuovo singolo ’Beautiful People (Stay High)’, disponibile su tutte le piattaforme di streaming in attesa del nuovo album dei Black Keys, che si chiamerà ’Ohio Players’ (un titolo ispirato all’omonima leggendaria band funk di Dayton) e uscirà il 5 aprile 2024 su etichetta Nonesuch Records. Non è che la band di Akron, nell’Ohio, che in carriera ha vinto vari Grammy Award, abbia scritto un capolavoro in questo testo, comunque liberatorio, ma è il travolgente ritmo del brano scandito dalla sezione ritmica, dai legni e dai fiati a fare la differenza in questa gioiosa ’Beautiful People (Stay High)’ scritta da Dan Auerbach e Patrick Carney dei Black Keys con gli amici Dan Nakamura e Beck per inneggiare al divertimento, al lasciarsi un po’ andare.

"Quello che volevamo fare con questo album era creare qualcosa di divertente – dice Carney –. Qualcosa che la maggior parte delle band con vent’anni di carriera alle spalle non fa, cioè un disco accessibile e anche cool".