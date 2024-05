Basta spuntini “random“. La dieta giusta sul web

Sui social spopolano non solo i food influencer con le loro ricette di cucina tutte da preparare ed assaggiare. Ma da un po’ di tempo a questa parte hanno guadagnato spazio anche i nutritional influencer, che hanno deciso di far sentire la loro voce attraverso la rete per dare informazioni corrette nell’ambito dell’alimentazione. Sfatando fake news, offrendo risposte adeguate a chi vuole iniziare a mangiare bene, e mettendo in guardia sugli effetti collaterali di diete punitive o improvvisate. Tra loro c’è Caterina Cellai, dietista specializzata in alimentazione e nutrizione. Non solo ricette sane nel suo blog "Tra camice e grembiule", ma anche consigli su corretti stili di vita. E non manca la possibilità di fare anche visite online, e consulenze nutrizionali in cui chiedere consigli per migliorare alcuni aspetti specifici della propria dieta.

A cura di Maurizio Costanzo