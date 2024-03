Aumento richieste lezioni private: matematica in testa, scienze e lingue straniere in difficoltà

Sono in aumento le famiglie che pagano per offrire ai propri figli lezioni private per rimediare alle lacune che le normali lezioni in classe non riescono a colmare. Secondo i dati della piattaforma ’Letuelezioni.it’ sono stati oltre 59mila i genitori che nel corso del 2023 hanno cercato un supporto extra scolastico per i propri figli. Le materie più ostiche si sono confermate scienze e lingue straniere, rispettivamente con 10mila e 8mila richieste, mentre 6mila famiglie hanno chiesto un aiuto per fare i compiti.

La matematica è la materia in pole position con il 73% delle richieste di lezioni a pagamento, seguita da fisica e chimica. Difficoltà confermate dai dati dell’ultimo rapporto Ocse Pisa (Programme for International Student Assessment). I risultati medi degli studenti italiani di 15 anni nel 2022 sono diminuiti rispetto al 2018 in matematica, sono stati simili a quelli del 2018 in lettura mentre sono aumentati rispetto a quelli del 2018 in scienze. . In matematica , il calo rilevato tra il 2018 e il 2022 ha annullato la maggior parte dei miglioramenti osservati negli anni precedenti e i punteggi medi sono tornati vicini a quelli osservati nel 2003 e nel 2006.