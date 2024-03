A Fiorano contributi alle bici

L’amministrazione di Fiorano danni è in prima linea per la promozione della mobilità sostenibile, in particolare spingendo i propri concittadini a spostarsi in bicicletta. Dal 2006 a oggi grazie ai contributi messi a disposizione dal Comune sono state acquistate 450 bici elettriche e nel 2024 il provvedimento a questo scopo sono stati messi a disposizione altri 7mila euro che serviranno per l’acquisto di bici tradizionali. Il contributo è riservato ai residenti fino a un massimo di 200 euro e non può essere comulato con altri contributi concessi da regione o Stato. La domanda può essere presentata attraverso una Pec, oppure consegnata a mano in municipio, e deve riguardare l’acquisto di biciclette effettuato dal 15 dicembre del 2023 a oggi.