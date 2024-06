A Bologna torna il Bike Pride

Dopo qualche anno di stop, è tornato il Bike Pride a Bologna, un evento dedicato a coloro che vivono la città pedalando. "Aperta a tutta la cittadinanza, senza distinzioni di genere, età, pianeta di provenienza o tipo di bici", la grande e festosa parata è "una celebrazione della bicicletta come mezzo di libertà, inclusione e sostenibilità", dichiarano i promotori della manifestazione.

Il Bike Pride vuole sottolineare l’importanza della bicicletta non solo come soluzione ecologica ma come vero e proprio stile di vita. L’obiettivo, sottolineano gli organizzatori, è promuovere un cambio culturale, condividere le strade in armonia e considerare la bicicletta un veicolo a tutti gli effetti. "È il primo passo verso una città più vivibile e inclusiva", aggiungono i promotori.