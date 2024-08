Capri, occhi puntati sul mega yacht dello sceicco di Abu Dhabi. Ecco ‘Blue’, il gigante con 40 cabine e super discoteca

Napoli, 6 agosto 2024 – Un gigante di 160 metri ha invaso le acque di Capri. Nessuna paura, nessun mostro alla Loch Ness, ma un enorme e lussuoso panfilo appartenente allo sceicco di Aby Dhabi Mansour bin Zayed Al Nahyan.

‘Blue’ – questo il suo nome – è diventato ben presto attrazione per turisti e curiosi che, secondo la regola del ‘guardare ma non toccare’ si sono scattati decine di foto davanti allo scafo. Al suo interno, ‘Blue’ custodisce 40 cabine, due eliporti, quattro ponti, piscine e una grande discoteca.

Il costo è da capogiro: 590 milioni di euro all’acquisto, a cui si aggiungono 50 milioni per mantenerlo operativo. Certamente non un problema per lo sceicco: vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e dirigente di diverse grandi aziende – nonché proprietario del Manchester City – conta su un patrimonio di 38 miliardi.