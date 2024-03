Vida, la salma tornerà in Iran. L’ambasciata: “Rimpatrio appena l’autorità italiana lo permetterà”

Napoli, 21 marzo 2024 – Sarà rimpatriata in Iran la salma di Vida Shahvalad, la ragazza di 21 anni iraniana morta asfissiata in un garage a Napoli mentre era con il fidanzato in auto, la notte tra venerdì e sabato scorsi. Dopo le polemiche relative a un presunto blocco del trasferimento nella Repubblica islamica del corpo della ragazza, è intervenuta l'ambasciata iraniana che su X ha fatto sapere che Vida tornerà in patria dopo l'autopsia. La ragazza è morta insieme a Vincenzo Nocerino, 24 anni, per le esalazioni dei fumi del gas di scarico della vettura che era ferma nel box dell’abitazione del ragazzo chiuso ma con il motore acceso. I due si erano appartati dopo una serata trascorsa insieme e la mattina dopo i corpi senza vita sono stati trovati dal padre del ragazzo.

Il messaggio dell’ambasciata dell’Iran

"Rinnoviamo i sentimenti di rammarico per la morte improvvisa di Vida Shahvalad, studentessa iraniana residente in Italia, e di profondo cordoglio alla sua famiglia, ai suoi amici e alla comunità degli studenti residenti in Italia. Si informa che le necessarie pratiche per il trasferimento della salma della giovane sono seguite con attenzione e celerità da parte dell'Ambasciata e delle autorità in Italia". Questa la comunicazione, pubblicata su X, dell'Ambasciata della Repubblica islamica dell'Iran a Roma. "Non appena sarà reso noto il parere definitivo dell'autorità competente (Procura di Napoli) - si comunica - le operazioni relative al trasferimento della salma, già per altro inizialmente avviate in coordinamento con le agenzie funebri competenti e i famigliari, verranno concluse al fine di permettere nel più breve tempo possibile il rientro delle spoglie in Iran".

Il padre del fidanzato

“Vida era una figlia per me, una ragazza stupenda e la sua memoria non merita di essere denigrata ed infangata”. Alfredo Nocerino è il papà del fidanzato di Vida, Vincenzo, è intervenuto dopo la polemica che avrebbe portato a far rifiutare il rimpatrio della salma della ragazza nella Repubblica islamica perché considerata “peccatrice”. Una circostanza smentita dalla nota dell'ambasciata iraniana diffusa ieri pomeriggio. “Qualche giornalista iraniano – ha detto il papà di Vincenzo – invece di informarsi bene sui fatti ha pensato bene di evidenziare, con molta malizia, il fatto che i due erano appartati nel garage. Tra l'altro ho trovato io i due ragazzi ed erano vestiti. Si è trattato solo di una terribile tragedia, basta con gli attacchi denigratori”.

