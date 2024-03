Napoli, i cadaveri di due fidanzati trovati in un garage a Secondigliano: “Uccisi dal monossido mentre erano appartati”

Napoli, 16 marzo 2024 – Due cadaveri di un uomo e una donna sono stati trovati a Napoli stamattina, poco dopo le 10. Sono intervenuti i carabinieri della stazione del quartiere di Secondigliano in Prima Traversa Fosso del Lupo, dove i corpi senza vita di due persone, sembra un ragazzo e una ragazza, sono stati segnalati all’interno di una macchina in un garage condominiale. Per ora non sono stati riferiti dettagli da parte degli inquirenti: indagini in corso.

L’indagine

Le due persone sono state trovate morte nei pressi di un garage condominiale nel quartiere di Secondigliano, nell'area periferica nord di Napoli. Sul posto si sono recate due ambulanze, mentre decine di persone si sono affollate in strada e si sono affacciate ai balconi dei palazzi circostanti. Non è esclusa alcuna ipotesi, ma potrebbe trattarsi di una disgrazia e non di un delitto violento. Le vittime sarebbero una coppia di fidanzati: sembra che si siano appartati nel garage dove, per le esalazioni di monossido di carbonio del gas di scarico dell’auto, sono deceduti. Sono in corso i rilievi.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui