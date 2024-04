Napoli, uomo morto in piazza del Mercato: indagini su identità e cause del decesso

Napoli, 29 aprile 2024 – Un uomo è morto nella notte a Napoli in circostanze ancora non chiarite. Il decesso potrebbe essere dovuto a cause accidentali, forse una caduta, ma non sono escluse cause violente. É in corso l’indagine dei carabinieri della stazione Napoli Borgo Loreto che nella notte sono intervenuti nell'ospedale del Mare per il decesso di un uomo di origine africana tra i 35 e i 45 anni. L'uomo, al momento non identificato, era arrivato la sera prima, verso le 18, al pronto soccorso in codice rosso per trauma cranico isolato e sangue che usciva dalle orecchie.

L’indagine

Nel corso dell’indagine avviata dai carabinieri è stato ricostruito che l’uomo è stato soccorso ieri dal personale del 118 in piazza del Mercato, all'altezza della mensa della Caritas. Le cause del decesso sembrano essere compatibili con le ferite causate da una caduta, ma non può essere escluso che l’uomo sia stato vittima di un’aggressione o un’azione violenta. Le indagini dei carabinieri stanno raccogliendo ulteriori elementi per ricostruire cosa sia accaduto, mentre la procura ha disposto il sequestro della salma per il successivo esame autoptico.

