Sparatoria a Napoli: Angelo Correa colpito alla testa. Il cugino era stato ucciso dalla polizia

Napoli, 9 novembre 2024 – Ore di apprensione per un 18enne ricoverato questa mattina intorno alle 5 all’ospedale Pellegrini di Napoli: presenta ferite di arma da fuoco alla testa. Si tratta di Angelo Correa, cugino di Luigi Caiafa, 17enne ucciso dalla polizia il 4 ottobre 2020 durante una rapina. Le condizioni del giovane, che aveva appena compiuto gli anni, sono gravissime e rischia la vita: è ricoverato in rianimazione.

Da quanto si apprende, i fatti sarebbero avvenuti in via dei Tribunali, all’angolo con piazza Sedil Capuano. Un uomo si sarebbe avvicinato a Correa sparandogli un colpo alla testa, per poi allontanarsi velocemente.

La Squadra mobile sta indagando: alcuni agenti sono impegnati anche nel presidiare il nosocomio, per via dei moltissimi parenti che stanno affollando l’esterno.

Notizia in aggiornamento