Scuola Campania, il calendario 2023-2024: inizio lezioni il 13 settembre

Napoli, 4 maggio 2023 - La Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico 2023-2024 "a seguito delle decisioni condivise con l'Ufficio scolastico regionale e le organizzazioni sindacali". Lo rende noto l’assessora alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini.

Inizio e fine delle lezioni

L'inizio delle lezioni è fissato mercoledì 13 settembre 2023 e il termine sabato 8 giugno 2024, per un totale di 204 giorni di lezione, per un totale previsto di 204 giorni di lezione, o 203 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in un periodo di attività didattica. Mentre nelle scuole dell'infanzia le attività educative termineranno il 30 giugno.

Festività

1-2 novembre 2023 8-9 dicembre 2023 dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 12-13 febbraio 2024 dal 28 marzo al 2 aprile 2024 dal 25 al 27 aprile 2024 1 maggio 2024