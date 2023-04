Scudetto, Napoli-Salernitana si gioca domenica. Pronto il presepe azzurro a San Gregorio Armeno

Napoli, 28 aprile 2023 - E' ufficiale. Per motivi di ordine pubblico il derby campano Napoli-Salernitana si giocherà domenica al Maradona alle 15 (e non sabato). Gli azzurri di Spalletti si preparano così a festeggiare nella 32esima giornata di campionato il trionfo tricolore e consegnare alla città il terzo titolo nella storia del club partenopeo.

In città, intanto, è già partita la macchina della sicurezza in vista dei festeggiamenti per la vittoria matematica del terzo scudetto al Napoli dopo 31 anni dall’ultimo.

Il piano sicurezza del 118

E Napoli si prepara alla grande festa anche con un piano sanitario per fronteggiare le emergenze nel prossimo weekend. Lo prevede l'Asl Napoli 1 con la pianificazione del primo soccorso per "la manifestazione spontanea per festeggiamenti in strada per la vittoria aritmetica scudetto del Scc Napoli", riporta il piano pubblicato dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate sulla propria pagina Facebook. Il piano prevede una finestra operativa dal sabato 29 aprile alle ore 12 fino a lunedì 1 maggio alle 6. "Tutti i pronto soccorso della città di Napoli adotteranno uno stato di allerta con incremento del personale", si legge nel piano. Sono previsti 12 'health point' o punti di primo soccorso con 1 medico e 4 infermieri, saranno fuori lo stadio Maradona, piazza del Plebiscito, piazza Dante, piazza Garibaldi, piazza Sannazzaro, piazza Mercato, piazza Vittoria, piazza della Repubblica, via Duomo, piazza Carlo III, via Nazario Sauro, piazza C.Esposito (Scampia). Sono previste, in totale dal piano, 40 ambulanze, 8 moto mediche e 2 golf car mediche. Ci saranno anche, in prossimità degli 'Health Point' 65 coppie di soccorritori appiedati, 1 infermiere e 1 soccorritore, con defibrillatore.

Presepe azzurro a San Gregorio

Rione Sanità ed ogni via addobbata a festa. E a san Gregorio Armeno c'è la rosa del Napoli al gran completo nel presepe azzurro realizzato per la festa scudetto da Genny Di Virgilio, il noto artigiano dei presepi. Le statuine di tutti i giocatori, con Spalletti alla guida del gruppo, fanno parte dello speciale allestimento realizzato su una scena di sughero e legno tipica della Natività. "I pezzi - racconta Di Virgilio - mi sono stati ordinati da un famoso atelier di moda napoletano e prima di consegnarli mi faceva piacere metterli tutti insieme su un tradizionale 'scoglio’ e non solo gli undici titolarissimi ma tutta la squadra". Di Virgilio ha appena terminato di realizzare altri quattro pastori protagonisti della storica vittoria, di grandi dimensioni, compreso il presidente De Laurentiis e l'immancabile Maradona, alcuni dei quali con il tricolore dello scudetto tra le mani. Pezzi che sono stati già presi di mira dai selfie dei tanti turisti presenti in città pronti a condividere con i tifosi azzurri l'eventuale festa di domenica pomeriggio.