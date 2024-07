Napoli, arrestato il boss latitante Salvatore Mari del clan Abbinante. Era sulla lista dei ‘pericolosi’

Napoli, 31 luglio 2024 – Il boss della camorra latitante Salvatore Mari, detto ‘O’ tenente’, è stato arrestato dai carabinieri a Castel Volturno. Quarantasette anni e ritenuto membro di spicco del clan Abbinante, era irreperibile dal 8 novembre, quando era sfuggito al blitz che aveva messo in manette 36 persone legate al gruppo e indagate a vario titolo per associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata a commettere reati di tentata estorsione e traffico di stupefacenti nell’area nord di Napoli. Il provvedimento di custodia cautelare era stato emesso anche per lui dal tribunale di Napoli su ri chiesta della procura partenopea, direzione distrettuale antimafia.

Dal 19 luglio, Mari è entrato nella lista dei latitanti pericolosi del ministero dell’Interno: gli inquirenti ipotizzavano che potesse nascondersi nel rione Monterosa, roccaforte del clan Abbinante; in realtà si spostava continuamente.

La scorsa notte, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale partenopeo, con il supporto dei carabinieri della compagnia Stella, hanno rintracciato il 47enne a Giugliano in Campania mentre percorreva via Ripuaria a bordo di una Mini Cooper gialla con altre 2 persone incensurate. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del comando provinciale di Napoli.