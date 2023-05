Primo Maggio Napoli, borsa di studio per il figlio di Luana d'Orazio

Napoli, 1 maggio 2023 - Una borsa di studio, consegnata nel giorno del Primo maggio, festa dei lavoratori, alla mamma di Luana, morta sul lavoro che aveva trovato per riuscire a mantenere suo figlio, il piccolo Alessio. Il Gran Premio di ippica di Agnano, frazione di Napoli, ricorda Luana D'Orazio. "Nel giorno dedicato ai lavoratori abbiamo deciso di celebrare la memoria della giovane Luana, rimasta vittima di un tragico incidente sul posto di lavoro, con una cerimonia che si è tenuta a margine dello svolgimento della prima corsa della manifestazione, intitolata a Luana D'Orazio". Lo rende noto il sottosegretario al Masaf, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio La Pietra. "Di concerto con il ministro Francesco Lollobrigida, abbiamo voluto invitare Emma Marrazzo, madre della giovane Luana, a partecipare alla manifestazione, per consegnarle una borsa di studio per suo nipote Alessio, il piccolo figlio di Luana D'Orazio, una giovane mamma e lavoratrice scomparsa troppo presto", sottolinea il Sottosegretario.

La morte di Luana D'Orazio

Luana D'Orazio, 22 anni, residente a Pistoia, madre di un bimbo di 5 anni, era operaia in una fabbrica di Oste di Montemurlo. Il 3 maggio 2021 l'infortunio mortale: la giovane stava lavorando a un orditoio quando è rimasta agganciata al rullo, finendo intrappolata e stritolata nel macchinario, che era stato manomesso. I due titolari dell'azienda sono stati condannati in primo grado. La giovane aveva fatto la comparsa in un film di Leonardo Pieraccioni. Poi, alla nascita del figlio, aveva trovato un lavoro in fabbrica per mantenere il bambino, rimasto invece orfano. In questi due anni c’erano state alcune mobilitazioni di raccolta fondi per il figlio di Luana.