Pomigliano d’Arco, paura in una scuola media: scavalcano il cancello dell’istituto e sparano un colpo di pistola

Pomigliano d’Arco (Napoli), 10 gennaio 2024 – Paura stamattina in una scuola media di Pomigliano d’Arco dove due persone hanno scavalcato il cancello dell’istituto e hanno sparato in aria con una pistola. Subito è scattato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo quanto è accaduto e cercando di risalire ai motivi del gesto.

Cosa è accaduto

L’intervento dei carabinieri è avvenuto nell'istituto scolastico Matilde Serao 2, una scuola media, dopo essere stati chiamati per un colpo d'arma da fuoco esploso nel cortile. Secondo una prima sommaria ricostruzione pare che due persone avrebbero scavalcato il cancello dell'istituto ed esploso un colpo d'arma da fuoco in aria per poi fuggire. Dal sopralluogo effettuato dai carabinieri è risultato che si trattava di un colpo a salve. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Pomigliano D'Arco e della compagnia di Castello Di Cisterna.

