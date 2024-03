Morto Nicola Barbato, il poliziotto eroe paralizzato nel blitz anticamorra: ecco chi era

Caserta, 9 marzo 2024 – È morto il poliziotto-eroe Nicola Barbato, medaglia d'oro al Valor civile per le gravissime ferite riportare durante un blitz anticamorra. Raggiunto da colpi di pistola durante l’operazione contro i clan di Fuorigrotta, il 61enne era costretto a vivere su una sedia a rotelle dal 201, dopo una lunga degenza in ospedale.

L'agente è deceduto a Carinaro, in provincia di Caserta, a causa delle complicazioni di una malattia respiratoria. ''Esprimo il più profondo cordoglio: era rimasto ferito mentre era impegnato in un'operazione antiracket a Napoli, senza che ciò abbia mai scalfito la sua determinazione e il suo impegno nella lotta al crimine''. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Il 61enne Nicola Barbato era un sovrintendente della Polizia di Stato, gravemente ferito il 25 settembre 2015 nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, nel corso di un servizio antiracket nei pressi di un negozio di giocattoli in via Leopardi.

Barbato, in servizio alla Squadra mobile partenopea, fu raggiunto da diversi colpi di pistola e da allora fu costretto a vivere su una sedia a rotelle dopo molti mesi trascorsi in ospedale in gravissime condizioni. Sovrintendente della Polizia di Stato, Barbato era stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella della medaglia d'oro al Valor civile.

Matteo Barbato con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

L'agente è deceduto a Carinaro, in provincia di Caserta, a causa delle complicazioni di una malattia respiratoria. I funerali saranno celebrati domani, domenica 10 marzo, alle 16 nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Teverola, nel Casertano.

''Esprimo, a nome mio e di tutte le donne e gli uomini del Ministero dell'interno, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Nicola Barbato, poliziotto decorato con la medaglia d'oro al valor civile. È rimasto gravemente ferito nel 2015, mentre era impegnato in un'operazione antiracket a Napoli, senza che ciò abbia mai scalfito la sua determinazione e il suo impegno nella lotta al crimine''. Lo scrive su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Esprimo, a nome mio e di tutte le donne e gli uomini del Ministero dell’interno, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Nicola Barbato, poliziotto decorato con la medaglia d’oro al valor civile. È rimasto gravemente ferito nel 2015, mentre era impegnato in un’operazione… pic.twitter.com/kRLBfRJKbs — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) March 9, 2024

"Apprendo con dolore – fa sapere il presidente del Senato, Ignazio La Russa – la notizia della morte del Sovrintendente della Polizia e Medaglia d'oro al Valor Civile Nicola Barbato, rimasto gravemente ferito nel 2015 durante un'operazione anticamorra. Il suo fu un grande esempio di amore per la legalità e dedizione verso lo Stato. Il cordoglio, mio personale e del Senato della Repubblica, ai suoi familiari e a tutto il Corpo di Polizia".

"Esempio di coraggio e di spirito di servizio – dice Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati – è un giorno di dolore. Barbato è stato un grande poliziotto, un grande italiano, un grande padre che ha onorato la divisa e il Paese. Il mio pensiero e un abbraccio commosso alla famiglia, in particolare alla moglie e ai figli, e a tutta la Polizia di Stato. Mai dimenticheremo quanto Barbato ha fatto per l'Italia e per la difesa della legalità".

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn