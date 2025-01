Mattarella in visita (a sorpresa) a Caivano: partecipa alla messa celebrata da don Patricello

Roma, 5 gennaio 2025 – Visita a sorpresa di Sergio Mattarella al Parco Verde di Caivano. Il presidente della Repubblica ha partecipato alla messa di mezzogiorno celebrata da don Maurizio Patriciello accanto al prefetto di Napoli, Michele di Bari. Al termine della celebrazione liturgica il capo dello Stato ha preso la parola, ringraziando don Patriciello per l'opera che svolge e ha formulato gli auguri alla comunità di Caivano ("una comunità importante"), soprattutto per il futuro dei più giovani. "Gli auguri non sono per l'anno appena cominciato ma per i bambini e i ragazzi", ha sottolineato Mattarella perché "su di loro ci sono le speranze". L'esigenza che tutti avvertiamo, ha ricordato ancora il presidente è quella di garantire "ai bambini e ai ragazzi un futuro di crescita di impegno, di benessere, di cultura e di impegno professionale. Ed è questo l'augurio che rivolgo a tutta la comunità".

Poi Mattarella è stato salutato calorosamente da alcuni fedeli, posando anche per una foto con il sacerdote ai piedi dell'altare.

Il presidente della Repubblica era arrivato ieri, in forma privata, a Napoli. In mattinata ha visitato la chiesa del Gesù nuovo e successivamente il chiostro maiolicato di Santa Chiara nel centro storico; poi, nel pomeriggio, si è recato al museo di San Martino, al Vomero. Questa mattina, invece, ha incontrato il sindaco di Napoli e presidente nazionale dell’Anci, Gaetano Manfredi.

Quest’anno, per la prima volta, nella chiesa del Parco Verde di Caivano non si è celebrata la tradizionale messa di mezzanotte. Don Patriciello l’ha annullata per il timore di tensioni dopo lo sgombero delle case occupate abusivamente. "Ci sarebbe potuto essere qualche incidente. Voglio che nessuno si faccia male, da prete devo tutelare tutti", ha detto il prete per spiegare la sua sofferta decisione. Da un anno su Caivano si è concentrata l’azione del governo, che con decreto ha individuato sette diverse aree disagiate in cui agire allo stesso modo, con procedure snelle, poteri commissariali e risorse ad hoc.