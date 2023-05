Intimidazione, bomba sotto auto a Pomigliano

Napoli, 31 maggio 2023 – Paura nella serata di ieri a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Un ordigno artigianale, posizionato sotto una Fiat Panda in uso ad un 26enne del posto, è stato fatto esplodere in via De Nicola. L'esplosione ha distrutto la parte anteriore del veicolo e frantumato la porta di ingresso della palazzina vicina e una finestra di un locale occupato da una farmacia. Non ci sono feriti. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti sul posto. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato alcune immagini del luogo devastato dalla bomba, denunciando, come sempre, situazione di criminalità o di disagio vissuti dalla popolazione.