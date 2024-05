Incidente nel cantiere della metro a Napoli: un morto e due feriti

Napoli, 22 maggio 2024 - Incidente sul lavoro nel cantiere della metropolitana di Napoli in zona Capodichino: un operaio è morto e altri due sono rimasi feriti. Secondo le prime informazioni, gli operai sarebbero stati travolti dal cedimento del terreno durante i lavori per la nuova metro Capodichino-Poggioreale in viale Fulco Ruffo Di Calabria.

Da quanto reso noto da fonti sanitarie, la vittima avrebbe appena 20 anni. Un collega di 54 anni ha riportato un trauma cranico ed è incosciente; ora si trova ricoverato all'Ospedale del mare in codice rosso. Trasportato al Cardarelli, anche lui in codice rosso, l'altro ferito: un 59enne, ora sotto shock, ha riportato una contusione a una gamba. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso.