Grave incidente a Napoli, frontale tra scooter e auto: morto un 16enne di Scampia

Napoli, 30 maggio 2024 – Gravissimo incidente stradale questa mattina a Napoli, dove è morto un 16enne di Scampia. Il ragazzo era a bordo di uno scooter: prima ha tamponato una Fiat Panda, poi l’impatto gli ha fatto perdere il controllo del mezzo e si è schiantato contro una Ford Ka che arrivava sulla carreggiata opposta.

È successo questa mattina in via Roma. Il 16enne stava percorrendo la strada che porta a Scampia – in direzione Melito di Napoli – quando, giunto in prossimità di un distributore di benzina situato poco prima dello svincolo della circonvallazione esterna, ha tamponato una Fiat Panda. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore dello scooter e lo spigolo posteriore del veicolo.

A seguito dell'impatto, il motociclo ha deviato la marcia invadendo la corsia opposta ed entrando in collisione frontale con una Ford Ka. A seguito del secondo impatto, il ragazzo ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto infortunistica stradale della polizia locale di Napoli. I veicoli coinvolti sono stati tutti sequestrati e i conducenti sono stati sottoposti agli esami tossicologici e all’alcool test.