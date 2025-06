Passione due ruote

Due ruote, una grande passione. È ’Pitti Bikes’ il tema dei saloni estivi di Pitti Immagine, mentre la Fortezza diventa un ideale circuito, tra moda e lifestyle, grazie agli allestimenti curati da Alessandro Moradei. L’edizione 108 di Pitti Uomo, inizia oggi e prosegue fino a venerdì alla Fortezza da Basso di Firenze, per quattro giorni insieme ai protagonisti del menswear internazionale, i marchi storici, i designer più autorevoli e gli outsider in un caleidoscopio di eventi e presentazioni.

Al centro dell’attenzione ci saranno le collezioni primavera/estate 2026 di oltre 730 brand, di cui il 43% esteri. Ma anche le collaborazioni, i nuovi marchi e tanti progetti che trovano in Pitti Uomo la vetrina ideale per presentarsi a una platea di buyer in arrivo dai mercati più importanti.

Attraversare la Fortezza da Basso, rinnovata con allestimenti speciali che esaltano la creatività degli espositori, sarà un’esperienza coinvolgente, un momento di business e di conoscenza che arriverà a coinvolgere anche altre scenografiche location fiorentine.

"L’edizione estiva di Pitti Uomo porta con sé concretezza e voglia di lavorare insieme", commenta Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. "L’attenzione con cui osserviamo il contesto internazionale e le recenti dinamiche economiche rimane sempre alta, ma a giugno apriremo le porte della Fortezza certi di generare ottimismo e fiducia in tutti i nostri interlocutori. Pitti Uomo – insiste Napoleone – è lo specchio fedele di ciò che si muove sulle scene fashion internazionali. È proprio questo concentrato di creatività e professionalità che fornisce a ogni edizione l’energia migliore per trasformare gli ostacoli in leve di sviluppo. Quattro giorni insieme, per confrontarsi e incontrarsi, rappresenteranno un volano incredibile per consolidare il business e aprire nuove prospettive di sviluppo soprattutto in tempi non proprio facili".

Pitti Uomo, anche a questa edizione, intensifica i progetti di incoming con l’obiettivo di convogliare in Fortezza i top buyer più influenti da ogni parte del mondo e di offrire agli espositori la possibilità di farsi conoscere. Sono attesi compratori in arrivo dai mercati più importanti e i rappresentanti dei principali department store e delle boutique indipendenti, dei negozi di ricerca e dei concept store.

Sono cinque le sezioni onfermate le 5 sezioni, dal classico all’informale, passando per il mondo della ricerca e dell’outdoor. A queste si aggiunge la novità di questa edizione Becycle @ Pitti Uomo 108. Eccole.

Fantastic classic, è la sezione in cui si concentrano le aziende più rappresentative del menswear formale per un guardaroba elegante e in costante aggiornamento. Nomi storici del made in Italy si affiancano ad aziende e designer emergenti che reinterpretano l’arte del tailoring in chiave contemporanea.

Futuro maschile offre una panoramica completa sul contemporary menswear e sui progetti di collaborazione più interessanti. Qui sfilano una serie di brand di ricerca, capaci di progettare un guardaroba evoluto, in cui gli stili si contaminano mixando sartorialità, tessuti innovativi e dettagli luxury.

Dynamic attitude è la sezione che porta in scena collezioni disegnate per accompagnare il movimento. Sport e streetwear sono le categorie di riferimento all’interno delle quali si muovono brand capaci di proporre outfit innovativi e confortevoli, dal cuore tecnologico, concedendosi anche citazioni vintage.

Con Superstyling si guarda oltre, anticipando i trend attraverso scelte estetiche fuori dagli schemi: nuove silhouette, tagli genderless e materiali stagionali. Brand capaci di captare nuove istanze sociali per trasformarle, con un atto creativo, in un guardaroba dallo stile unico.

I go out illustra in maniera esaustiva le potenzialità stilistiche dell’outdoor. Qui la moda si interseca con il lifestyle. Grande importanza assumono gli accessori. Mentre gli outfit diventano passe partout perfetti sia per vivere a contatto con gli elementi naturali sia per vivere le metropoli.