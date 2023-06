Milano Moda Uomo 2023: impazzano i bermuda, ma sartoriali

Milano, 18 giugno 2023 – Sartoriali o sportivissimi sulle passerelle di Milano Moda Uomo 2023 impazzano i bermuda con un'aria molto cittadina, chic, ordinati, anche couture come visto sulla passerella di Valentino all'Università Statale dove il direttore creativo Piepaolo Piccioli ne ha mostrati di bellissimi, come usciti da una sartoria d'altri tempi tanto questi pantaloni appena sopra al ginocchio sono impeccabilmente eleganti. Lo stesso dicasi per Corneliani e Neil Barrett, quest'ultimo impegnato in un discorso di pulizia stilistica importante con una collezione assai curata e contemporanea.

Coloratissimi anche i bermuda di Harmont & Blaine col marchio del bassotto impegnato in una felice riscossa di collezione colorata e curatissima che lo porterà presto a sfiorare i 100 milioni di euro di fatturato. Da Woolrich trionfa il sogno americano dei giovanotti e delle ragazze che vivono la vita all'aria aperta con gioia e indossano bei cotoni e lini all'insegna del sostenibile.