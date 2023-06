Milano Fashion Week: le collezioni uomo per l’estate 2024. Il via con la sfilata di Valentino

Milano, 16 giugno 2023 – Con la sfilata di Valentino nel chiostro grande dell’Università Statale è iniziata oggi la Milano Fashion Week con la presentazione delle collezioni maschili per l’estate 2024. Dopo Pitti Uomo 104 che si chiude oggi a Firenze con un bilancio molto positivo e un’affluenza notevole di compratori di ritorno dall’Asia e una buona tenuta del mercato italiano, continua ancora una volta la staffetta tra le due capitali dello stile che mettono insieme coi loro calendari la più bella ed importante settimana della moda maschile del mondo. Ora da oggi è fino a martedì 20 giugno tocca alla squadra guidata da Carlo Capasa far vedere quanto vale la moda italiana in passerella che comprende anche i più importanti brand di proprietà straniera come appunto Valentino che ha per direttore creativo il bravissimo Pierpaolo Piccioli: “Sono contento di aver scelto questo luogo (l’Università Statale ndr) perché qui nascono le idee – ha detto il direttore creativo di Valentino -, qui nasce la cultura e si nutrono le menti. E per questo abbiamo contribuito con una donazione del 2% per borse di studio per l’istruzione”.

Grazie a importanti ritorni (come oggi Valentino) e debutti il calendario di Milano Fashion Week conta 22 sfilate fisiche e 5 sfilate digitali, 30 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 11 eventi per un totale di 72 appuntamenti. Chiuderà la quattro giorni Zegna.

Per la prima volta in Calendario il brand Anderson Bell e debutteranno anche Maccapani, Maison Laponte, Marcello Pipitone-Bonol a, MCM, Setchu e Skin of Nature. Torna a sfilare a Milano Neil Barrett e nel calendario presentazioni c’è’ Ralph Lauren Purple Label.

Il fotografo Marco Imperatore ha scattato la campagna per CNMI che in questi giorni spicca sui muri di Milano e che è incentrata sui luoghi iconici della città. Protagonisti i look di Federico Cina, Maison Lapo te, MTL Studio e Bonsai.

La Milano Fashion Week Men’s Collection si potrà seguire in steeming sulla piattaforma Milanofashionweek.cameramoda.it.

Durante queste giornate ci sarà’ anche il Fashion Film Festival Milano. “Anche i numeri di settore - dice Carlo Capasa presidente di Camera Moda - ci fanno guardare alla Milano Fashion Week con ottimismo, con una crescita di fatturato del 14% nel primo trimestre 2023, rispetto al primo bimestre dello scorso anno”.

Oggi oltre a Valentino sfilano e presentano che Maccapani, Lardini, Brunello Cucinelli (che ha esposto la preziosa collezione già a Pitti Uomo 104), Ralph Lauren PurpleLabel, Gucci, Billionaire, 1017 Alyx 9SM e Disquared2.

Domani toccherà a Emporio Armani alle ore 19 in via Bergognone, a MSGM, a Federico Cina e a Kiton negli spazi via Via Pontaccio. Domenica poi Etro e Prada, Tagliatore e Missoni, Tod’s e Valstar. Giorgio Armani prima linea sfilera’ in via Borgonuovo 21 lunedì alle ore 11.