Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro: prezzo scontatissimo su Amazon per poche ore

Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro è una smart band che serve per il monitoraggio dell’attività fisica e vanta caratteristiche avanzate e un dispone di un design elegante e ultra sottile; grazie alle offerte del giorno di Amazon e allo sconto del 14% sul valore di listino, costa soltanto 59,99€, spese di spedizione comprese. È il gadget ideale per chi vuole tenere sotto controllo salute e sport.

Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro: acquistala adesso, costa pochissimo

La Mi Smart Band 8 Pro di Xiaomi è dotata di un ampio schermo AMOLED da 1,74 pollici, che offre colori vividi, un contrasto elevato e una leggibilità eccezionale anche sotto la luce del sole. Il corpo ultra sottile da soli 9,99 mm e il peso ridotto garantiscono un comfort elevato durante tutto il giorno, risultando così perfetta sia per il lavoro che per lo sport. Con il supporto a ben 150 modalità sportive, è in grado di registrare accuratamente i dati delle tue attività, che si tratti di corsa, ciclismo, nuoto o yoga. Inoltre, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM la rende ideale anche per sport acquatici o per l’uso quotidiano sotto la pioggia.

Il braccialetto monitora in tempo reale parametri fondamentali come il battito cardiaco e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), offrendo un quadro completo del tuo stato di salute. Integra anche il monitoraggio del sonno, analizzando la qualità del riposo per aiutarti a migliorare il tuo benessere generale. La batteria a lunga durata consente un utilizzo fino a 14 giorni con una sola carica, garantendo massima praticità senza la necessità di frequenti ricariche. La Mi Smart Band 8 Pro offre numerose possibilità di personalizzazione, con una vasta gamma di quadranti disponibili per adattarsi al tuo stile. È possibile ricevere notifiche, controllare la musica e utilizzare altre funzionalità del telefono direttamente dal polso.

Con un costo di soli 59,99€, questa smart band di Xiaomi offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo sconto del 14% su Amazon la rende ancora più conveniente, posizionandola come una delle migliori scelte nella sua fascia di mercato.