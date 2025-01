Uno smartphone potente e con una buona fotocamera? Motorola Moto G54 5G in offerta su Amazon

Motorola Moto G54 5G, è un device che trovi disponibile su Amazon a 152,00 euro con un generoso sconto del 39%; è lo smartphone perfetto per chi cerca prestazioni elevate, con un design accattivante e minimal e un prezzo competitivo. Non di meno, ha funzionalità avanzate, un comparto fotografico da primo della classe, specifiche di fascia alta: è pronto a soddisfare ogni tua esigenza quotidiana.

Motorola Moto G54 5G: non chiamatelo midrange

Il display 6,5 pollici FHD+ con refresh rate di 120Hz offre immagini nitide e una fluidità sorprendente. Ideale per lo streaming, il gaming e la navigazione, il Motorola Moto G54 assiucura un’esperienza visiva eccellente, rendendo ogni contenuto ancora più coinvolgente.

La doppia fotocamera da 50 MP + 2 MP consente di catturare foto dettagliate e video di alta qualità, sia in piena luce che in condizioni di scarsa luminosità. La camera anteriore è perfetta per selfie nitidi e videochiamate impeccabili, una soluzione congeniale per chi ama condividere i propri momenti con gli amici sui social.

Grazie alla batteria da 5000 mAh, il Motorola g54 ti accompagna per tutta la giornata senza bisogno di ricariche frequenti. Quando serve, la ricarica rapida a 15W ti permette di ripristinare rapidamente l’energia del dispositivo, garantendo sempre la massima produttività.

Con una memoria generosa da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, puoi gestire app pesanti, giochi e una quantità elevata di file senza preoccuparti di rallentamenti o mancanza di spazio. L’opzione Dual SIM aggiunge ulteriore flessibilità, perfetta per chi gestisce numeri personali e di lavoro.

La certificazione IP52 invece, assicura una resistenza a spruzzi e polvere, così risulterà affidabile anche in ambienti spartani o pericolosi. Con il supporto per NFC potrai effettuare pagamenti contactless in tutta semplicità.

Oggi lo trovi ad un prezzo di 152,00 euro; Motorola g54 5G è un device completo e affidabile che vanta prestazioni di alto livello e ha un’estetica veramente esclusiva.