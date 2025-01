Una webcam FullHD perfetta per le live in streaming ti costa solo 30€ su Amazon

La Creative Live! Cam Sync è una webcam con risoluzione Full HD progettata per offrire immagini nitide in ogni contesto e con ogni condizione di luce, un audio cristallino durante le videochiamate, risultando anche perfetta per le live in streaming e le riunioni online. Con funzionalità avanzate come la riduzione del rumore, un doppio microfono integrato e un ampio campo visivo, questa webcam è unica nel suo genere. Disponibile su Amazon a soli 30,30 euro, con spese di spedizione incluse, non lasciartela sfuggire; è da comprare immediatamente.

Immagini Full HD nitide e dettagliate con la webcam di Creative Live!

La Creative Live! Cam registra in 1080p a 30 fotogrammi al secondo, offrendo video fluidi e dettagliati. È perfetta per riunioni di lavoro, lezioni online o per le videochiamate con amici e familiari, così potrai beneficiare di ogni dettaglio. Grazie al suo campo visivo grandangolare di 77°, la webcam cattura una visuale più ampia, ideale per includere più persone o mostrare più spazio durante una chiamata. La base regolabile consente di posizionarla facilmente su monitor, laptop o treppiedi.

Il doppio microfono integrato è dotato di tecnologia di riduzione del rumore, che filtra i rumori di fondo per garantire che la tua voce sia sempre chiara. È una soluzione ideale per ambienti rumorosi o chiamate in spazi condivisi; è progettata con una funzione di disattivazione automatica dell’audio, visto che aggiunge un livello extra di privacy. Infine,, è plug and play, compatibile con piattaforme come Zoom, Skype e molte altre, senza bisogno di software aggiuntivi.

A soli 30,30 euro, con spese di spedizione incluse, la Creative Live! Cam Sync 1080p V2 è una webcam eccezionale, ma anche un’opportunità perfetta per migliorare le tue videocall e le conferenze di lavoro senza spendere una fortuna. La potrai utilizzare senza problemi anche con le live in streaming.