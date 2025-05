Questo è il power bank definitivo per ricaricare tutti i tuoi device, anche il laptop: sconto FOLLE del 18%

Il power bank di Anker da 25.000 mAh con 100W di potenza si distingue per la sua capacità di offrire una soluzione affidabile per la ricarica in mobilità, unendo elevate prestazioni a un design compatto. Disponibile a un prezzo promozionale di 79,99€, con uno sconto di 11€ rispetto al prezzo originale, rappresenta un'opzione interessante per chi cerca un dispositivo versatile e potente.

Il miglior power bank per ricaricare tutti i tuoi device è in sconto

Questa power bank si caratterizza per una capacità energetica di 25.000mAh, che permette di effettuare più cicli di ricarica completa di smartphone e tablet prima di doverla ricaricare. Inoltre, le sue tre porte USB-C, ciascuna con una potenza di erogazione fino a 100W, sono progettate per gestire dispositivi che richiedono molta energia, come laptop di ultima generazione. A completare l'offerta, è presente anche una porta USB-A, per un totale di quattro dispositivi ricaricabili contemporaneamente.

Tra le caratteristiche più interessanti, spicca la tecnologia di ricarica rapida che consente di raggiungere il 30% della capacità in soli 20 minuti, una funzione ideale per chi ha poco tempo a disposizione. Questa tecnologia si dimostra particolarmente utile per professionisti e viaggiatori, offrendo una soluzione rapida ed efficiente in ogni situazione.

Un altro elemento distintivo è rappresentato dai due cavi USB-C integrati: uno estensibile fino a 70 cm, progettato per resistere a oltre 20.000 cicli di retrazione, e un secondo di 30 cm, che funge anche da pratica cinghia per il trasporto. Questa attenzione ai dettagli rende il dispositivo non solo performante, ma anche estremamente pratico da utilizzare.

Questo power bank rappresenta un'opzione valida per chi cerca un dispositivo in grado di combinare potenza, praticità e tecnologia avanzata. Grazie alla sua capacità di alimentare fino a quattro dispositivi contemporaneamente e alla velocità di ricarica, si propone come una soluzione completa per gestire le esigenze energetiche quotidiane. Acquistalo adesso in sconto su Amazon al prezzo sensazionale di 79,99€, IVA inclusa e le spese di spedizione saranno incluse nel costo del prodotto.

