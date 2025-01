Un powerbank potente, compatto e compatibile con il MagSafe di Apple: prezzo shock con un coupon del 30%

Se cerchi un power bank potente, compatto e versatile, il Baseus Nomos Qi2 è la scelta ideale per le tue esigenze. Con una capacità di 10.000mAh, con la tecnologia MagSafe integrata per la ricarica magnetica dei tuoi device Apple (e non solo), con la fast charge da 45W mediante USB-C, avrai un gadget sempre efficiente e pratico. Lo trovi disponibile su Amazon a 41,99 euro, grazie a un coupon del 30% applicabile al checkout; è un’offerta da non perdere.

Powerbank Nomos Qi2, il best buy del giorno

Il Baseus Nomos Qi2 è dotato di 15W di ricarica magnetica wireless, perfettamente compatibile con gli ultimi iPhone usciti in commercio, ma anche con dispositivi Android dotati di un supporto magnetico (pensiamo al nuovo OnePlus 13, ad esempio). La tecnologia MagSafe garantisce un aggancio stabile e una ricarica efficiente senza bisogno di cavi. Inoltre, la porta USB-C da 45W invece, consente di ricaricare rapidamente smartphone, tablet e persino laptop compatibili.

Con una capacità di 10.000mAh, il power bank è in grado di fornire più cicli di ricarica ai tuoi dispositivi. Va benissimo per chi è sempre in movimento, così avrai sempre energia sufficiente per un’intera giornata senza dover cercare prese elettriche.

Il design pieghevole rende il Baseus Nomos Qi2 estremamente portatile. È sottile e leggero, e lo potrai trasportare in tasca o in borsa senza alcun problema. Il display digitale integrato ti consente di monitorare in tempo reale la percentuale di carica residua, così saprai sempre quanta energia hai a disposizione. È dotato di un sistema di protezione avanzato che previene surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuiti, garantendo una ricarica sicura per tutti i tuoi dispositivi.

A soli 41,99 euro, con il coupon del 30%, il power bank Baseus Nomos Qi2 è un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Corri a prenderlo, è in offerta a tempo limitato.