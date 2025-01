Un accessorio essenziale per il tuo PC: hub USB 3.0 di TP-Link in promozione con il 6% di sconto solo per poco tempo

Il TP-Link UH400 Hub USB 3.0 è la soluzione compatta e affidabile perfetta per espandere le porte USB del tuo dispositivo, migliorando la connettività e la gestione degli accessori. Con 4 porte USB 3.0, e il supporto per velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, questo hub è perfetto per lavoro, studio e viaggi. Ora disponibile su Amazon a soli 7,49 euro, è un’offerta a tempo limitato da cogliere al volo.

Connettività completa con 4 porte USB 3.0 con l’hub di TP-Link

L’hub di TP-Link ti consente di collegare contemporaneamente fino a 4 dispositivi USB, come chiavette, mouse, tastiere o hard disk. Grazie allo standard USB 3.0, i trasferimenti dati avvengono a una velocità fino a 10 volte superiore rispetto all’USB 2.0, garantendo efficienza e rapidità.

Con il suo design ultra compatto e il cavo integrato pieghevole, questo hub è facile da trasportare e da utilizzare ovunque. È ideale per laptop, ultrabook o dispositivi con porte USB limitate, offrendoti una soluzione pratica e salva-spazio.

Gli indicatori LED individuali ti permettono di monitorare facilmente lo stato di connessione di ogni terminale, aggiungendo un tocco di funzionalità e stile al design.

Inoltre, è compatibile con Windows, Mac OS X e Linux, e si adatta a qualsiasi sistema operativo, grazie anche ad una configurazione plug-and-play senza driver aggiuntivi. Pensa che lo potrai utilizzare anche con un iPad o un iPhone di ultima generazione, o anche con uno smartphone Android.

A soli 7,49 euro, questo hub USB di TP-Link è un gadget dall’eccellente incredibile che noi ti consigliamo per migliorare la gestione delle tue periferiche con porta USB. È una soluzione economica ma di alta qualità quindi non lasciartela sfuggire. A questa cifra è un best buy senza eguali e senza rivali. Corri a prenderlo, c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.