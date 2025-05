Kärcher K 2 Universal Edition, l’idropulitrice che non può mancare a casa tua (oggi in super sconto)

L’idropulitrice Kärcher K 2 Universal Edition rappresenta una scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile e compatto per la pulizia degli spazi esterni. Questo modello si distingue per la sua combinazione di potenza, leggerezza e praticità, elementi che lo rendono un alleato indispensabile per la manutenzione domestica.

Proposta al prezzo promozionale di 50,99€, rispetto al listino di 77,50€, questa idropulitrice offre una soluzione accessibile senza sacrificare le prestazioni.

L’idropulitrice che non ti aspetti, oggi la paghi pochissimo

Con una pressione massima di 110 bar e una portata di 360 litri all'ora, è progettata per affrontare con efficacia lo sporco più ostinato, garantendo risultati eccellenti in diverse applicazioni.

Le dimensioni compatte di 45 x 24 x 24 cm e il peso di soli 4,3 kg ne facilitano il trasporto e l'utilizzo, anche per chi non ha grande esperienza con questo tipo di strumenti. Tra le caratteristiche principali spicca l’innovativo sistema Quick Connect, che consente di collegare e scollegare il tubo flessibile da 3 metri in pochi secondi, rendendo l’intero processo intuitivo e veloce.

La confezione include tutto il necessario per iniziare: una pistola ad alta pressione, il tubo flessibile e l’ugello rotante, offrendo così un kit completo per ogni esigenza di pulizia. Questo modello si distingue per l’attenzione ai dettagli, pensata per semplificare le operazioni di manutenzione e migliorare l’esperienza d’uso complessiva.

Grazie al suo mix di prestazioni e praticità, la Kärcher K 2 Universal Edition si presenta come una scelta intelligente per chi desidera un prodotto di qualità a un prezzo competitivo. Se stai cercando un dispositivo affidabile per mantenere gli spazi esterni sempre in ordine, questa idropulitrice è sicuramente un’opzione da considerare. Prendila subito a soli 50,99€ su Amazon, IVA inclusa.

