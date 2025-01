Trapano avvitatore-percussione a batteria ad un super prezzo col doppio sconto Amazon

Straordinaria offerta per il fai-da-te su Amazon dove puoi acquistare questo trapano avvitatore e a percussione a batteria, con accessori e valigetta per il trasporto, a soli 52,49 euro invece di 75,99. Per averlo a questo prezzo devi aprire la pagina del prodotto, selezionare la spunta su "Applica coupon 25%" e poi completare regolarmente l'acquisto.

Potenza, precisi one e autonomia con questo trapan o

Il trapano è dotato di una potenza di 45Nm di coppia massima e la possibilità di scegliere tra 25+3 regolazioni: questo ti permetterà di affrontare facilmente qualsiasi tipologia di foratura e avvitatura su materiali come legno, metallo e plastica.

Il set include tutto quello che serve per iniziare, incluse due batterie agli ioni di litio da 2.0Ah che ti garantiranno fino a 80 minuti di utilizzo continuo con una ricarica completa che avviene in soli 60 minuti. Avendo due batterie a disposizione potrai alternarle in modo da non dover interrompere mai il tuo lavoro.

Il madrino autobloccante da 10mm permette di avere un cambio rapido delle punte con un bloccaggio sicuro mentre, per adattarsi a ogni esigenza, potrai contare su due velocità regolabili (0-450 giri/min e 0-1650 giri/min) e una funzione di percussione per facilitare la foratura anche sui materiali più duri. Il lavoro è semplificato e reso più confortevole dall'impugnatura ergonomica ammortizzata pensata per ridurre l'affaticamento: con la luce LED integrata, invece, potrai lavorare anche in condizioni di scarsa luminosità o negli angoli più stretti in cui è difficile arrivare.

Cosa troverai all'interno della confezione? Il trapano, 29 accessori tra cui punte, chiavi a bussola e supporti e una comoda valigetta per il trasporto in cui tenere tutto ordinato al suo interno. Questo trapano è perfetto dunque per lavori domestici, progetti fai-da-te e anche usi professionali: apri la pagina prodotto, spunta la casella "Applica coupon 25%" e, col doppio sconto Amazon che attiverai, potrai pagarlo soltanto 52,49 euro invece di 75,99.