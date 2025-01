Tastiera Bluetooth Logitech K400 Plus compatibile con PC e smartphone: è perfetta per la produttività

La Logitech K400 Plus è una tastiera wireless di ultima generazione che vanta un touchpad integrato, ed è in sconto su Amazon al prezzo di 29,59 euro, spese di spedizione comprese. È stata pensata per consentire un’esperienza multimediale intuitiva e versatile, risultando congeniale per chi desidera controllare la TV collegata al PC o dispositivi smart con comodità e stile.

Design compatto con touchpad integrato con la Logitech K400 Plus

Grazie al touchpad integrato, la K400 Plus elimina la necessità di un mouse separato, così potrai navigare e controllare facilmente il tuo dispositivo senza accessori ulteriori; non di meno, va benissimo per configurazioni HTPC (Home Theater PC), trasformando il controllo della tua TV o del PC in un’esperienza fluida e senza ingombri.

Questa tastiera è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, Android, Chrome OS e laptop; semplicemente una scelta versatile per gestire PC, smart TV e media center. La configurazione plug-and-play garantisce un utilizzo immediato e senza complicazioni.

I tasti dedicati per i controlli multimediali ti permettono di regolare il volume, mettere in pausa o riprodurre contenuti e accedere rapidamente a funzionalità chiave, rendendola perfetta per lo streaming di video o musica dal divano.

Dotata di connessione wireless a 2.4 GHz, permette di beneficiare di una portata fino a 10 metri, garantendo una connessione stabile e reattiva anche a distanza. Il ricevitore USB Unifying permette di collegare più dispositivi Logitech compatibili con un solo dongle.

Il design compatto e leggero è abbinato a un layout QWERTY italiano, pensato per un’esperienza di digitazione confortevole. Infine, offre fino a 18 mesi di autonomia, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni delle pile e garantendo un uso continuo e senza interruzioni.

Con un costo di 29,59 euro, la Logitech K400 Plus è un prodotto dall’eccellente rapporto qualità-prezzo eccellente. È in promozione per poche ore.