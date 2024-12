Macchina del caffè: come scegliere la migliore

La macchina del caffè è diventata ormai un elettrodomestico fidato per chi, al mattino, non può fare a meno di un buon espresso fumante. La scelta di una buona macchina, però, non è affatto scontata. Esistono oggi così tanti marchi e modelli da rendere la decisione davvero ardua.

Quindi, come scegliere la giusta macchina per il caffè?

Ciò che fa la differenza per un buon espresso è la pressione che spinge l’acqua attraverso il filtro. Quando si va a scegliere la macchina per il caffè, quindi, si deve sapere che per avere un migliore risultato la pressione esercitata deve essere compresa tra i 12 e i 15 bar.

Una volta appresa questa informazione, però, rimane un altro dubbio: quale brand scegliere? Indubbiamente, sono moltissimi i marchi che producono macchinette del caffè di qualità. Tra questi, la De’Longhi è tra i preferiti di moltissimi espresso-lover, grazie all’elevata qualità dei suoi prodotti.

Scopriamone allora alcuni, in offerta su Amazon insieme a tanti altri prodotti utili per la tua casa.

La macchina De’Longhi Perfetto Magnifica è ideale per chi ricerca un caffè personalizzato. Potrai scegliere, infatti, tra caffè corto e lungo, ma anche tra un aroma più forte e uno leggero. La particolarità, sicuramente apprezzata dagli amanti del caffè, è la possibilità di utilizzarla sia con la polvere che con i chicchi di caffè. Quest’ultima caratteristica ti permetterà di macinare i chicchi al momento, per gustare un espresso proprio come al bar.

Un’ultima chicca? Il cappuccino system! La presenza del montalatte, infatti, ti permette di ottenere la densità della schiuma che più preferisci. Infine, la Perfetto Magnifica è semplice sia da usare che da pulire, un aspetto da non sottovalutare!

Il modello Dedica di De’Longhi è adatto a chi non ha molto spazio da dedicare al proprio angolo caffè: con una larghezza di soli 15 cm, si presenta con un design compatto ed elegante. La macchina si riscalda in soli 40 secondi e, grazie al sistema thermoblock, la temperatura sarà sempre ideale per regalarti un caffè gustoso e appagante.

Dotata di un portafiltro flessibile, è possibile preparare un espresso per una o due tazze, o per utilizzare le cialde. Anche in questo caso sarà possibile realizzare anche un cappuccino, grazie all’ugello regolabile per schiumare il vostro latte o bevanda vegetale, ma anche per preparare dell’acqua calda per tè e tisane.

La Icona De’Longhi si presenta in un bel colore rosso con dettagli cromati e una pressione da circa 15 bar, per un espresso sempre eccellente. Anche in questo caso, la presenza del cappuccino system ti permetterà di miscelare vapore e latte per ottenere la migliore densità possibile per il tuo latte o bevanda preferita. La macchina è molto semplice da usare, ha infatti solo tre semplici tasti per le seguenti funzioni: accensione/spegnimento, preparazione di espresso o cappuccino.

Con questo modello potrai utilizzare sia le cialde che il caffè in polvere e, dopo 9 minuti di inutilizzo, la Icona Eco si spegnerà da sola.

Infine, con il modello Alicia, De’Longhi ha voluto accontentare chi non vuole rinunciare all’amata moka, ma è comunque in cerca di una comoda soluzione per avere un caffè sempre caldo al momento giusto. In questo caso, la macchina ha in dotazione uno speciale adattatore per preparare 2 o 4 tazze di caffè, a seconda delle necessità. La caffettiera è senza filo, grazie alla base indipendente, girevole a 360° ed estremamente facile da usare.

Dimentichi di bere subito il caffè? Nessun problema! La Alicia lo mantiene caldo per 30 minuti, spegnendosi automaticamente. A prova di dimenticanze!