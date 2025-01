Samsung Galaxy S25: prenota il nuovo smartphone con un super sconto su Amazon

Il nuovo Samsung Galaxy S25 sta arrivando: presentato dal produttore coreano questa settimana, l'ultimo flagship Android è già disponibile per il preordine su Amazon e puoi farlo tuo con uno sconto molto interessante. Il dispositivo è infatti disponibile a soli 929 euro invece di 989: inoltre, se sei abbonato a Prime Student puoi ricevere un ulteriore sconto di 100 euro. Al checkout puoi selezionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

Samsung Galaxy S25: ancora più potente e foto perfette

Samsung Galaxy S25 alza ancora di più l'asticella per quanto riguarda l'inserimento di funzioni AI pensate per migliorare le caratteristiche dello smartphone. La tecnologia Galaxy AI, infatti, ti darà modo di sfruttare un assistente avanzato con cui gestire le attività di tutti i giorni.

In primo piano risalta il magnifico display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici FHD+, dai colori vividi e neri profondi, ideali per ogni genere di contenuto. Uno schermo che è racchiuso da un robusto telaio in alluminio che conferisce al telefono un design premium, dal look moderno e una presa ancora più confortevole.

La fotocamera principale da 50 megapixel è potenziata dall'inedito ProVisual Engine e dal processore Snapdragon 8 Elite: in poche parole, questo si traduce in scatti nitidi e dettagliati in ogni condizione di luce, insieme a strumenti avanzati pensati per editare e condividere i tuoi scatti a livello professionale.

Le performance, oltre al già accennato processore, sono arricchite dai 12GB di RAM e 256GB di memoria interna con una batteria da 4000mAh supportata dalla tecnologia di ottimizzazione software che ti permetterà di usare lo smartphone per tutta la giornata senza ricaricare.

Con Samsung Galaxy S25 preparati a sfruttare funzionalità mai viste prime: prenotalo adesso in sconto su Amazon a 929 euro e, se sei abbonato Prime Student, addirittura a 829 euro.