L’etichettatrice perfetta per i tuoi progetti ora è in offerta LAMPO al 44% di sconto

LabelManager 280 di DYMO: un’etichettatrice portatile che unisce funzionalità avanzate e design compatto, ideale per chi cerca una soluzione versatile per la creazione di etichette personalizzate. La puoi acquistare su Amazon a soli 75,04 euro con uno sconto significativo: offre infatti un risparmio del 44% rispetto al prezzo originale.

Personalizzazione e creatività senza confini

Questa etichettatrice si distingue per la sua capacità di soddisfare sia esigenze domestiche che professionali. Il dispositivo è dotato di una tastiera QWERTY simile a quella di un computer, che semplifica notevolmente la digitazione e la personalizzazione delle etichette. La possibilità di collegarla al PC o al Mac consente di accedere a una vasta gamma di font e grafiche, superando i limiti di un dispositivo standalone.

La LabelManager 280 di DYMO è pensata per offrire una vasta gamma di opzioni creative. L'utente può scegliere tra diverse dimensioni dei caratteri, sette stili di testo e otto tipi di riquadri decorativi. Inoltre, la biblioteca integrata di 220 simboli e clip art permette di aggiungere un tocco distintivo a ogni progetto, rendendo le etichette uniche e professionali.

La compatibilità con i nastri D1 e IND, disponibili in larghezze di 6, 9 e 12 mm, garantisce una versatilità ottimale. La confezione include due nastri iniziali: uno nero su bianco da 12 mm x 7 m e uno nero su trasparente da 9 mm x 7 m, sufficienti per iniziare a lavorare immediatamente su numerosi progetti.

La mobilità è un aspetto centrale di questo modello. Grazie alla batteria ricaricabile integrata, non è necessario preoccuparsi di sostituire frequentemente le batterie. Inoltre, la custodia protettiva inclusa permette di trasportare il dispositivo in tutta sicurezza, rendendolo ideale per chi lavora in movimento o necessita di una soluzione portatile per le proprie esigenze di etichettatura.

Il kit comprende tutto ciò che serve per iniziare subito: oltre ai nastri già menzionati, troverete un cavo USB, adattatori di alimentazione per standard europeo e britannico, e una guida rapida all'uso per avviarla senza problemi.

Per chi cerca un prodotto affidabile, funzionale e facile da utilizzare, questa etichettatrice LabelManager 280 di DYMO rappresenta una scelta eccellente. Questo dispositivo non solo soddisfa le esigenze di chi lavora in ambienti professionali, ma si adatta perfettamente anche all'uso domestico, offrendo risultati di alta qualità in ogni situazione. Acquistala su Amazon in offerta a tempo: 75,04 euro anziché 134,19 euro, grazie al 44% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.