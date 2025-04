Robot da cucina Philips con 31 funzioni e design salva-spazio: prezzo super su Amazon

È il momento giusto per acquistare il robot da cucina di Philips. Grazie alla promo in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare su questo pratico modello beneficiando di un taglio di prezzo netto. Il robot da cucina è disponibile ora al prezzo scontato di 114 euro, con anche l'opzione per il pagamento in 5 rate. Il modello è venduto e spedito da Amazon. L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

Robot da cucina Philips: utile e conveniente

Con il robot da cucina di Philips si può acquistare un dispositivo versatile che mette a disposizione dell'utente ben 31 funzioni. In questo modo è possibile tagliare, tritare, impastare e molto altro andando anche a sfruttare la funzione spremiagrumi e la caraffa inclusa in dotazione.

Il modello di Philips è dotato di un motore da 800 W che può gestire senza problemi la lavorazione di qualsiasi ingrediente grazie anche alla tecnologia PowerChop. Grazie al recipiente da 2,1 litri è possibile, inoltre, ottenere fino a 5 porzioni per volta, velocizzando i tempi di preparazione delle pietanze. Le lame sono realizzate in acciaio inossidabile.

Tutti gli accessori inclusi sono lavabili in lavastoviglie e possono essere riposti all'interno del recipiente del robot, con un sistema "salva-spazio" che rende ancora più utile la scelta del modello di Philips. Il robot ha un'elegante colorazione nera e un'ampia manopola frontale per la regolazione delle varie funzioni.

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il robot da cucina Philips al prezzo scontato di 114 euro. Il modello in questione è ora disponibile al prezzo minimo storico. Per gli utenti che possono accedere ai pagamenti rateali su Amazon, inoltre, c'è la opportunità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. Per sfruttare la promo flash basta premere sul box qui sotto.